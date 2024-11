Olheiro estava no aeroporto pelo menos 1 hora antes da morte de Gritzbach

Kauê do Amaral Coelho, apontado como um dos coautores do assassinato de Vinícius Gritzbach no último dia 8, estava no aeroporto de Guarulhos há pelo menos uma hora antes do crime. Há registros de imagens do suspeito de ser o olheiro da ação no saguão, segundo a Polícia Civil de São Paulo.

O que aconteceu

Secretário de Segurança Pública de São afirmou que Kauê estava no aeroporto muito antes da chegada de Vinícius Gritzbach. Guilherme Derrite disse que registros das câmeras de segurança mostram o olheiro pelo menos uma hora antes no local.

Kauê foi o responsável por avisar da chegada de Vinícius Gritzbach, segundo a polícia. Através de um celular, ele teria informado os atiradores do momento e local que o delator do PCC e de policiais civis estava.