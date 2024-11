Acusada de matar vizinha grávida de 9 meses para ficar com bebê vira ré

Acusada de matar uma vizinha grávida de 9 meses para ficar com o bebê, Joseane de Oliveira Jardim, 42, virou ré no caso nesta sexta-feira (22).

O que aconteceu

Joseane responderá pelos crimes de homicídio qualificado, aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante, parto suposto e ocultação de cadáver. O TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) aceitou a denúncia do MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) contra ela.

"Um crime lamentável que merece uma punição equivalente à gravidade de tudo que aconteceu", disse a promotora de Justiça do MPRS, Lúcia Helena Callegari. A vítima foi identificada como Paula Janaína Ferreira Melo, de 25 anos.