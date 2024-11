TRF-2 mantém condenação de acusado de matar ex-namorada na Austrália

Inicialmente, a polícia australiana não considerava Santoro como suspeito pelo crime. Porém, no final de junho de 2018, foi emitido um mandado de prisão contra ele na Austrália.

Segundo a investigação feita pela Polícia Civil, o autor teria estrangulado Cecília. Ele foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Durante o júri popular, em junho de 2023, Santoro confessou o crime. De acordo com a denúncia oferecida pelo MP-RJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), com base na investigação da Polícia Civil, o autor não concordou com o fim do relacionamento e por isso cometeu o crime.

Cecília relatava ter medo de Santoro

O voto do relator, desembargador Flavio Oliveira Lucas, cita que o relacionamento de Cecília e Mario terminou pois ela sofria violência psicológica. 15 dias antes do assassinato, o homem teria invadido a residência da vítima, o que a deixou extremamente insegura. "A insegurança levava a vítima a ligar para o pai e para a madrasta antes de chegar em casa para que eles a acompanhassem ao menos por telefone no ingresso na casa após o trabalho, temendo a presença ameaçadora do réu", disse o desembargador no voto.

Em entrevista ao UOL em 2018, familiares e amigos de Cecília relataram que ela sofria terror psicológico, ciúme doentio e perseguições em seu dia a dia, mesmo após o fim do relacionamento. "Eu sempre falava para ela avisar a polícia e contar o que ele estava fazendo com ela. Eu dizia para ela não ter medo, apenas para ela ser vigilante. A Cissa não via o Marcelo como um perigo na vida dela, apenas como uma pessoa chata que vivia no pé dela, mesmo ela não querendo mais nada com ele", conta Carolina Câmara, amiga de Cecília.