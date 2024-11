MS: PM aposentado é preso em operação contra violência sexual infantil

Um policial militar aposentado foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta quinta-feira (21), por estupro de vulnerável.

O que aconteceu

O policial foi condenado a 12 anos de prisão pelo crime, sem possibilidade de recorrer, segundo a corporação. A Polícia Civil de Mato Grosso realizou a prisão em meio a Operação Hagnos, do Ministério da Justiça, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Com a prisão do policial, somam-se ao balanço parcial o total de 11 mandados de prisão por estupro de vulnerável, cumpridos em cidades como Campo Grande, Aparecida do Taboado, Naviraí, Dourados e Nova Andradina. Além disso, já foram realizadas 38 prisões em flagrante delito em diversas outras cidades de Mato Grosso do Sul, por crimes envolvendo abuso ou exploração sexual infanto-juvenil.