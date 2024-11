Mulher é baleada em carro no Rio; PM 'confundiu com bandido', diz família

Uma mulher de 28 anos foi baleada após sair de um hospital no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Sara Regina Cardoso estava dentro do carro com o marido quando foi atingida na região do abdômen. O caso aconteceu na rua Silva Rabelo, no bairro do Méier, na tarde da quinta-feira (21).

A mulher foi socorrida ao Hospital Souza Aguiar e passou por cirurgia para retirar parte do intestino. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Sara seguia internada com estado de saúde estável na manhã desta sexta-feira (22).