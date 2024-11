Após alunos cantarem sobre matar, PM-TO impõe regras para canções militares

O Comandante-Geral da PM-TO (Polícia Militar do Estado do Tocantins) publicou, no Diário Oficial do Estado, uma portaria com regras para cantos militares na última sexta-feira (22), após alunos de colégio militar serem filmados repetindo um canto com letra violenta enquanto marchavam na escola.

O que aconteceu

A portaria impõe regras para as canções militares. De acordo com o documento, "as canções militares têm a finalidade de manter viva a tradição e a intrínseca cultura policial militar de modo a reforçar os valores e os princípios que norteiam a vida militar e a Corporação."

O documento define a estrutura da canção militar em letra, melodia, ritmo marcial e temática. Cada um dos pontos possuem regras específicas que precisam ser incluídas na sua estrutura: