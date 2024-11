Homem tenta sequestrar criança que andava com babá em rua de SP; veja vídeo

Um homem tentou sequestrar uma criança de três anos que andava na rua com a babá, na zona norte de São Paulo, na última quarta-feira (20). A ação foi filmada por câmeras de segurança.

O que aconteceu

Homem se aproxima e segue a babá e a criança. As imagens mostram o momento em que o homem começa a seguir a babá e a criança, na avenida Nossa Senhora do Ó, no bairro do Limão. Ele se aproxima e tenta interagir com o garoto, que se afasta.

Mulher pega a criança no colo, e é seguida pelo homem. Com a criança no colo, a babá segue em outra direção, mas o homem continua seguindo os dois. Ele coloca a mão no ombro da mulher, que se esquiva.