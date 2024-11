Milícia grava morte com tiro de fuzil após tentativa de invasão do CV no RJ

Milicianos gravaram vídeo registrando o assassinato de um rival com tiros de fuzil à queima-roupa neste sábado (23) após o Comando Vermelho tentar invadir Rio das Pedras, na zona oeste da capital fluminense e um dos principais redutos do grupo paramilitar.

O que aconteceu

Rival já estava no chão quando foi baleado. Vídeo mostra suposto integrante do CV já de costas, enquanto é atingido por ao menos cinco disparos. Ele usava uma balaclava e uma faixa vermelha amarrada no braço, tática usada pela facção criminosa para que os invasores pudessem se identificar. Um outro homem se feriu na ação ao ser atingido por um tiro de fuzil na perna.

Uma câmera de vigilância registrou ao menos quatro criminosos armados com fuzis na região. No entanto, não é possível saber se eles eram integrantes da milícia ou do CV.