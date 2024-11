Aviso sobre queda e desespero: as imagens que tornaram namorado réu em BH

Raul ficou poucos segundos ao lado do corpo e saiu apressado em direção ao carro. Ele deixa o prédio logo após ser avisado sobre a queda pelo porteiro, caminha até o carro, sai com o veículo, mas para em frente ao edifício minutos depois, assim que uma viatura do Samu chega ao local.

Ao voltar para o prédio, Raul aparenta desespero ao lado dos socorristas. Ele mexe no telefone, anda de um lado para o outro e se senta com as mãos na cabeça.

Filhos de Carolina chegaram ao prédio pouco após a chegada do Samu. Os dois tinham saído do apartamento pouco antes de a mãe cair.

Para a família da advogada, a movimentação de Raul sinaliza uma tentativa de fuga. "Ele vai em direção ao carro, guarda mochila e sacolas no porta-malas, arranca o carro e no momento em que as luzes do giroflex do Samu despontam na esquina ele para, sai correndo e entra no prédio antes do Samu", afirmou o irmão, Demian Magalhães, ao UOL.

Em depoimento à polícia na semana seguinte ao crime, Raul afirmou que "não teve coragem" de se aproximar da namorada caída no chão. Ele também falou que ficou em choque e disse que se afastou do local da queda para avisar aos filhos da vítima sobre o ocorrido.

O UOL buscou por e-mail os advogados que fazem a defesa de Raul na Justiça. O espaço segue aberto para posicionamento.