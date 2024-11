Criança que se afogou em piscina de resort ficou submersa por 7 minutos

A criança que se afogou na piscina de um resort de luxo em Campinas, no interior de São Paulo, ficou submersa por sete minutos, segundo relato do pai.

O que aconteceu

Menina de nove anos se afogou na piscina do Royal Palm Plaza Resort após o cabelo dela ser sugado por um ralo. Ela estava hospedada no local com a família quando o acidente aconteceu, na noite de sábado (23).

Pai contou à polícia que filha ficou submersa por sete minutos. O caso foi registrado como lesão corporal no 2º DP de Campinas.