Salvador tem 72 deslizamentos em 12 h; jovem morre após casa ser destruída

Uma pessoa morreu em um deslizamento de terra após fortes chuvas em Salvador nesta quarta-feira (27).

O que aconteceu

Homem de 23 anos estava dentro de casa no momento do deslizamento e foi soterrado. O número de pessoas ainda desaparecidas não foi detalhado pelo Corpo de Bombeiros.

Deslizamento aconteceu no bairro de Saramandaia, no início da manhã de hoje. Bombeiros seguem no trabalho de resgate no começo da tarde.