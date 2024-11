Mulher que morreu durante hidrolipo pagou R$ 10 mil no procedimento

A mulher que morreu após passal mal durante uma hidrolipo pagou cerca de R$ 10 mil pela cirurgia.

O que aconteceu

Paloma Lopes Alves sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma hidrolipo na terça (26). Ela deu entrada na Maná Day pela manhã e deveria receber alta no fim do dia. A hidrolipo é uma alternativa mais simples à lipoaspiração convencional para remover gordura de áreas específicas do corpo.

Marido fala em negligência. Everton Reigota contou à Record que a clínica não o informou sobre o problema e demorou para chamar o Samu. Paloma foi reanimada na clínica, mas sofreu uma segunda parada cardiorrespiratória a caminho do Hospital Municipal do Tatuapé e não resistiu.