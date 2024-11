Capotou sozinho? O que aconteceu com carro flagrado em vídeo misterioso

De fato eu não sei o que aconteceu, mas a nossa teoria é que o caminhão passou e arrastou os fios de telefonia que tem ali na região. Com isso, alguns cabos podem ter se enroscado na parte traseira do carro e o fizeram virar completamente com a força que foi colocada para arrastar os fios. Não dá para entender muito.

Keli Cristina de Paula

O veículo estava parado em frente à empresa onde a jovem trabalha. Quem viu a cena ficou assustado e afirmou que o barulho foi alto, inclusive dos vidros sendo quebrados.

Segundo Keli, as pessoas acreditam que foi algo sobrenatural. "Mesmo eu explicando o que teria acontecido, as pessoas ainda insistem em dizer que foi algo que ninguém da Terra consegue explicar. Sobrenatural e até falam que foi um livramento isso. Falam que é algo espiritual."

Uno capotou na tarde de segunda-feira Imagem: Pedro Henrique Romanó

Um boletim de ocorrência foi feito na delegacia da cidade, para registrar o dano causado. Os funcionários da fábrica de filtros industriais, onde Keli trabalha, chegaram a correr atrás do caminhão que seria o responsável por arrastar os fios, mas o motorista não teria escutado o pedido de parada.

O chefe da jovem, o empresário Pedro Henrique Romanó, contou que, na tarde desta terça-feira, funcionários de uma empresa de telefonia estavam mexendo em toda a fiação da via e afirmaram que houve alteração de terceiros na estrutura. "Parece que tinha um poste irregular que foi alterado por empresas terceiras e deixaram os fios não muito presos. Essa rua foi aberta recentemente e ainda está se adequando", explicou.