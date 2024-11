Quanto custa morrer em SP? Caixão que subiu para R$ 695 pode ir a R$ 157

O valor dos enterros deve diminuir drasticamente na capital paulista, segundo dados do Sindesp (Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo). Mudança ocorre após o ministro do STF Flavio Dino determinar que a Prefeitura de São Paulo restabeleça a comercialização e cobrança dos serviços funerários nos preços anteriores à privatização.

O que aconteceu

Levantamento mostra que preços de caixões e serviços funerários aumentaram drasticamente após concessão de cemitérios à iniciativa privada. De acordo com dados do Sindsep, até o início da privatização, iniciada em março de 2023, o valor total de um caixão simples era de R$ 147,14. Já após as concessões, um modelo equivalente de caixão passou a custar R$ 695,63.

Se decisão do STF for cumprida, caixão simples deve passar a custar R$ 157,75. O valor considera a correção pelo IPCA, conforme determinado por Dino. A concessão teve início em março de 2023, sob a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), e o índice entre o mesmo período do ano passado e outubro deste ano é de 7,2%.