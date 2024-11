Após chuvas, 118 mil imóveis estão sem luz em São Paulo, diz Enel

A cidade de São Paulo registrou alagamentos e quedas de árvores nesta quinta-feira (28). A região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, ficou em estado de alerta para alagamentos das 17h às 17h40, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de SP). Nove regiões entraram em estado de atenção; a situação se normalizou às 18h.

Durante chuvas, foram registradas 22 quedas de árvores na cidade. O Corpo de Bombeiros de São Paulo ainda informou que recebeu seis chamados para alagamentos até às 17h30.

Córregos do Campo Limpo transbordaram, segundo o CGE. Às 17h02 o órgão informou que o Córrego Morro do S, e a Avenida Carlos Caldeira Filho com a Rua Joaquim Nunes Teixeira. Houve queda de granizo pouco antes das 17h no bairro.

Alagamentos foram registrados no Capão Redondo. Em vias da região, carros transitam com dificuldade.