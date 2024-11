Ilana Casoy revela característica comum entre assassinos: Infância detonada

Ilana começou a pesquisa crimes após tentativa de abuso na adolescência:'Tenho que me perdoar'

0:00 / 0:00

Ilana, que também é escritora, se dedicou a estudar o perfil psicológico de criminosos após sofrer uma tentativa de abuso sexual. Ela explicou que na época era uma adolescente, quando um professor tentou abusá-la dentro de um carro.

Casoy relatou que estudava "em um colégio importante de São Paulo" e que esse professor era renomado na instituição. "Tive uma séria tentativa de abuso sexual por um professor importante, notório dessa escola. Eu tinha 15 anos, ele veio fazendo umas perguntas, disse que morava do lado [de onde moro], e num dado momento ele falou: 'Essa escola é careta, professor não pode dar carona para aluno, você vai pegar ônibus, mas se você me encontrar na esquina, eu te levo porque moro do lado'".

Ilana explicou que não desconfiou das más intenções do professor e aceitou a carona. "Eu falei 'claro, professor'. E fui. Quando entrei no carro a conversa começou a complicar. Ele começou a perguntar o que eu achava dele. Fiquei desconfortável. Fui me virando no carro, ficando mais de costas para a porta, com medo, preocupada... Estava se aproximando da minha casa, ele entrou em uma rua que era do lado, ele parou o carro, veio para cima de mim, eu já estava com a mão na porta, abri e cai na rua. Corri, mas eu corri, corri, cheguei na minha casa ofegante".

A então estudante contou o ocorrido ao pai, que no primeiro instante quis matar o professor, mas depois foi essencial para ajudá-la a investigar o passado criminoso do docente. "Eu contei o que tinha acontecido. E ele [meu pai] foi um grande salvador para mim, meu pai falou que ele [o professor] era o culpado. E essa foi minha primeira investigação de crime em série... Muitas meninas [foram vítimas dele]. Algumas conseguiram escapar, como eu. Fiz uma lista, fui com minha mãe [denunciar na direção da escola] e esse professor nunca mais deu aula para meninas, só para meninos, foi a 'pena' que a escola deu para ele. Isso me abriu essa questão do criminoso em série e estudando fui entendendo o que significa".