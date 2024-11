DJ e empresária: quem era o casal encontrado morto em carro na Grande SP

Daniel Henrique Dias, 42, dividia a enfermagem com o trabalho como DJ. Ele utilizava o nome artístico "Dan Dias". Em um dos últimos posts nas redes sociais, o enfermeiro compartilhou um vídeo em que colocava uma música clássica para tocar durante uma festa. "Quando a pista inteira olha torto para o DJ porque ele mandou uma música clássica no meio do 'after'!!!", escreveu.

Ele também era socorrista. O enfermeiro era "motolancista" (motorista de moto equipada como ambulância de primeiros socorros) com especialização em Urgência e Emergência.

Encontrados com drogas

Os dois estavam em um carro parado na estrada Lucinda de Jesus Silva, no bairro rural Quatro Encruzilhadas. O veículo estava em frente a uma chácara que na noite anterior havia sido palco de uma festa.