Mãe quer reabrir processo contra médico após ver caso hidrolipo: 'Um baque'

A defesa de Josias Caetano afirmou que ele é inocente e não foi condenado pelo caso. "O doutor Josias, conforme comprovou perícia do IML, ratificado pela polícia, Ministério Público e Justiça, não teve culpa pela morte", explicou o advogado Lairon Joe.

O caso foi investigado pelo 91º Distrito Policial (Ceagesp). Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo esclareceu que, após esgotadas as diligências, o inquérito policial foi relatado e encaminhado à Justiça, com o indiciamento do médico em janeiro de 2023. Na mesma ocasião, foi expedido um ofício ao Cremesp solicitando a apuração dos fatos também junto ao órgão. Posteriormente, o caso foi arquivado pela Justiça.

Cirurgião enfrenta processos por supostos erros médicos

De acordo com o advogado José Beraldo, que representa as vítimas, há casos, inclusive, de mulheres mutiladas Imagem: Cedido ao UOL

Ao menos 22 mulheres entraram com processo contra Josias Caetano por dano estético. A maioria dos casos ocorreu entre 2018 e 2021. De acordo com o advogado José Beraldo, que representa as vítimas, há casos, inclusive, de mulheres mutiladas. "Essas mulheres foram procurar beleza, pagaram por um sonho, no fim restou um pesadelo. Eles se sentem monstras, muitas têm vergonha de usar biquínis em praias e estão abaladas emocionalmente", afirmou.

Advogado explica que todos os processos estão em andamento na Justiça de São Paulo. As denunciantes estão na fase da perícia judicial. As audiências, agendadas para 2025, serão realizadas no no Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo para provar os danos decorrentes dos procedimentos.