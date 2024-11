Médico que fez hidrolipo em mulher que morreu tem 22 processos: 'Pesadelo'

O advogado explica que todos os processos estão em andamento na Justiça de São Paulo. As denunciantes estão na fase da perícia judicial. As audiências, agendadas para 2025, serão realizadas no no Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo para provar os danos decorrentes dos procedimentos.

Mulher perdeu os mamilos após uma cirurgia de redução de mama. Sônia Maria Costa, 63, contou ao UOL que uma ONG indicou o médico Josias Caetano dos Santos para realizar o procedimento. Ela procurou o profissional em 2020 e pagou cerca de R$ 8 mil pela cirurgia. "Meus mamilos necrosaram, ele fez duas cirurgias e não falou que isso iria acontecer, a gente sabe que há riscos, mas eu me cuidei com enfermeiras, e ele não deu suporte. Meus seios ficaram um maior do que o outro, é um trauma".

"Até hoje me dói muito ver meus mamilos", diz Sônia. Ela diz detalha que o médico a fazia pensar que o problema teria ocorrido por causa dela. "Ele falava que era culpa minha", lamentou. A mulher entrou com um processo contra o médico em 2023 após ver uma entrevista de outra vítima na TV. "Eu fui para as redes sociais e encontrei várias mulheres que já tinham sofrido algo parecido comigo. O processo está em andamento, a minha perícia está agendada para abril do ano que vem".

O advogado do médico afirmou que Josias não foi condenado por esses casos. "Em relação a processos, vivemos em um estado democrático de direito, onde todos podem buscar a justiça quando se sentirem lesados. Informo que o doutor nunca foi condenado por erro de procedimento médico, que na nossa posição ocorre quando é verificado um erro de procedimento na cirurgia plástica", informou o advogado Lairon Joe.

"Além do erro médico, pode haver erro de informação, que é quando não se é informado, de maneira devida, as possíveis intercorrências, sendo que melhoramos todos os dias os nossos termos para não haver impugnação quanto a isso", acrescentou o advogado.

Uma mulher de 31 anos morreu após passar mal durante uma hidrolipo em uma clínica no Carrão, em São Paulo. A polícia investiga o caso, que é tratado como morte suspeita.