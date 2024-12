PM atira nas costas de suspeito no Rio e tenta alterar versão, mostra TV

Imagens de câmeras corporais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, divulgadas pelo Fantástico neste domingo (1º), mostram um agente atirando nas costas de um suspeito já rendido na zona norte da capital fluminense. O caso aconteceu no dia 27 de fevereiro deste ano.

O que aconteceu

Os dois policiais estavam no bairro após receberem informação de que homens estavam realizando assaltos em um carro branco. Os agentes já chegam atirando em direção aos suspeitos.

Eles continuam atirando enquanto mandam os suspeitos descerem do carro. Em outro momento, um dos alvos da ação aparece no chão tentando se explicar, até que ele levanta e é baleado nas costas por um dos policiais. O suspeito já havia sido atingido em uma das pernas. "Sou trabalhador", ele diz, no chão. Ao se levantar, ele leva um tiro nas costas.