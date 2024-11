'Sem dinheiro em espécie': socialite tem dívidas e está morando com irmão

Todos os investigados estão proibidos de se aproximar de Regina e de ter contato por qualquer meio. O Disque Denúncia do Rio de Janeiro pede ajuda para ter informações sobre o paradeiro de José Marcos, que ainda não foi localizado. O contato pode ser feito pelo telefone (21) 2253-1177.

Quem é Regina Lemos Gonçalves

Ela é viúva de Nestor Gonçalves, ex-proprietário da empresa de baralhos Copag. A companhia centenária foi fundada em 1908, época em que importava artigos de papelaria para vender no Brasil. Em 1918, a empresa iniciou a produção própria das cartas e hoje é a fornecedora dos baralhos utilizados nos torneios do Campeonato Mundial de Poker.

A socialite herdou uma herança avaliada em US$ 500 milhões (mais de R$ 2,5 bilhões na cotação atual) deixada por Nestor. Além do apartamento no Chopin, ela também é proprietária de uma mansão avaliada em R$ 15 milhões, que abriga obras de inúmeros artistas renomados.

Só no condomínio Capuri, em São Conrado, ao lado do Gávea Golf, a socialite tem quatro imóveis. O preferido da viúva vale entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões. O imóvel, com área de 20 mil metros quadrados, tem suítes, garagem, piscina, salão de festas, cozinhas, sala de jogos e um anexo para funcionários. A mansão abriga obras artísticas de Portinari, Anita Malfatti, Miro, entre outros.

Regina e José Marcos viviam juntos desde 2011. Os dois moravam no Edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace, zona sul do Rio. Nesses 13 anos, o ex-motorista teria conseguido registrar a união estável com a socialite e também uma autorização de curatela provisória da idosa, documento que permite uma pessoa a cuidar dos interesses de outra que se encontra incapaz, seja por questões físicas, mentais ou comportamentais para gerir a própria vida.