Homem mais velho do mundo é brasileiro e tem 112 anos: 'Família duradoura'

Família duradoura

Marcos Vinicius não conheceu muito a família do pai. Apesar de filho biológico, cresceu um pouco distante de João. Das tias que conheceu, ele se lembra de uma que chegou aos 103 anos. "Dizem que essa nossa família é muito duradoura", brinca ele.

O agente funerário é fruto do segundo casamento de João. Na primeira união, com Josefa dos Santos, ele teve quatro filhos: Vanda (já falecida), Antônio, Raimundo e Fátima. No segundo casamento, com Antônia, ele teve mais três: Marcos Vinícius, Jarbas e Conceição.

Completam a prole: 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos. "A maioria mora longe: tem gente na Inglaterra, em São Paulo, em Itapajé (CE)", completa Vinicius. Ele mesmo não mora tão perto do pai, cerca de 30 quilômetros. Mas tenta o encontrar sempre que dá.

Vinicius ainda não sabe qual foi a reação do pai ao saber que se tornou o homem mais velho do mundo. "Ainda não consegui visitá-lo, mas já devem ter falado para ele."