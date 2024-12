Ela cuida das redes sociais de um cavalo: 'Mostro até o xampu matizador'

Mariana Menezes, 29, trabalha com o marketing digital de vários artistas, entre eles a dupla Fernando & Sorocaba. Mas, desde julho, sua rotina mudou quando ganhou um novo cliente: o Chicowhiz, um cavalo Palomino Stallion que pertence a Sorocaba.

Atualmente com quase 70 mil seguidores no TikTok e 50 mil no Instagram, Chicowhiz tem uma vida que é de pura mordomia —e cabe a Mari registrar tudo.

"O vídeo do desembarque dele no Brasil viralizou. Chegou a quatro milhões de visualizações. Quando Sorocaba viu, pediu para eu assumir as redes sociais do animal", disse ao UOL.