Briga por terras e mortes: a rixa de duas fazendas 'mal-assombradas' em SP

Matheus Moraes é investigador paranormal há 12 anos Imagem: Arquivo Pessoal

A tensão no local é descrita como quase insuportável, segundo Moraes. O investigador afirma que a energia é pesada e que, mesmo com as precauções espirituais que toma, como fazer rituais de proteção, ele se sente os efeitos paranormais em cada visita.

Em dezembro, Moraes planeja retornar ao local para terminar os estudos e levantamentos sobre a área.

"Para resolver a situação é necessário encaminhamento dos espíritos e entidades através de lideranças religiosas como padres ou médiuns", aconselha ele.

A reportagem tentou contato com as famílias envolvidas - uma delas não quis falar e a outra não foi localizada. O espaço fica aberto para manifestação.