Mulher e bebê morrem durante parto em maternidade de Salvador

A mulher teria chegado a marcar a data para a realização da cesariana. No dia 27 de novembro, ela e o marido foram até a maternidade conforme planejado, para dar início aos procedimentos.

Ainda de acordo com o documento, a médica que acompanhou Kevellin não estava presente. Portanto, uma médica plantonista ficou responsável por realizar o parto. Ela, então, começou a induzir o parto normal, ministrando um medicamento.

A família teria informado à médica que, durante o pré-natal, foi orientado a realização da cesariana. Ela, porém, havia informado que esse seria o procedimento padrão do hospital.

Na madrugada de sexta-feira, após a administração de seis comprimidos para a indução do parto, a médica verificou que os batimentos da bebê estavam muito fracos. Kevelli, então, foi levada à sala de cirurgia para uma cesariana de emergência.

Durante o parto, os médicos constataram que a bebê já estava sem vida, com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Pouco tempo depois, já no quarto, Kevellin passou mal e foi levada de volta à sala de cirurgia. Ela teve uma parada cardíaca e morreu.

"A mãe queria cesariana. Ela tem problema de pressão alta desde os 17 anos, então ela queria ter a cesariana para não correr o risco da eclâmpsia", afirmou Jefferson Santos, marido de Kevellin, ao UOL. "A médica que acompanhava ela reforçou que precisava ser uma cesariana por conta do tamanho do bebê, que estava grande para a barriga dela, e por ela ter pressão alta. Mesmo assim, forçaram o parto normal", afirmou.