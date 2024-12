Secretário diz que policial que matou mototaxista deve ser expulso da PM

O policial foi identificado como Venilson Cândido da Silva, 50. Ele foi preso em flagrante e levado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar na segunda-feira (2). Venilson chegou a ser agredido por pessoas na rua, foi socorrido para um hospital e liberado.

Família afirma que policial atirou para não pagar corrida de R$ 7

O mototaxista Thiago Fernandes Bezerra, 23, foi enterrado ontem. No velório, a família conversou com a imprensa e pediu justiça. "Tiraram a vida do meu filho, nunca mais vou escutar meu menino me chamando: 'Mãeinha, eu cheguei, estou em casa'. Arrancaram meu coração. Quero agradecer a todos os companheiros do meu filho, meu Deus, e que a justiça seja feita. Tiraram a vida do meu filho. O meu filho era um bom menino", disse a mãe de Thiago, Otacília Fernandes.

Família afirma que policial atirou para não pagar corrida de R$ 7."A vida dele valeu R$ 7", declarou Déborah Lopes em entrevista à TV Guararapes. Ela relatou que Thiago foi baleado e morto pelo PM por causa de uma discussão sobre o valor da corrida, que teria custado R$ 7. ''Thiago era um menino sonhador, era um menino que tinha planos, não tinha maldade com ninguém. A vida dele valeu R$ 7", lamentou.

Eu imaginava que ele pudesse perder a vida de diversas formas, mas por um policial, que é pago para proteger a gente? Como uma pessoa sem controle emocional a ponto de tirar a vida do outro por conta de R$ 7 passa na polícia?

Déborah Lopes

A Polícia Civil não confirmou que R$ 7 foi motivo da discussão entre o PM e o mototaxista. O caso é investigado. A PM apreendeu o revólver calibre 38 usado no crime.