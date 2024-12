Estudante de 16 anos é baleado na cabeça por ex-namorada em escola no Piauí

Imediatamente após o incidente, prestamos o devido socorro à vítima, que foi encaminhada ao hospital e está recebendo toda a assistência necessária. Reiteramos nosso compromisso de colaborar integralmente com as autoridades competentes, que já iniciaram a apuração dos fatos, e tomaremos todas as medidas cabíveis.

Neste momento, intensificamos nossas ações internas para garantir que nosso ambiente seja ainda mais seguro e acolhedor para todos.

Agradecemos a compreensão e a confiança das famílias e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Continuamos empenhados em acompanhar de perto a recuperação do aluno envolvido e a investigação deste episódio, sempre prezando pela verdade e serenidade.