Menino morre após 13 dias internado; mãe é suspeita de envenenar filhos

As vítimas passaram mal após comerem uma refeição preparada em casa pela mãe, identificada como Viviane Leonarda dos Santos Oliveira. O pai, Geraldo de Assis de Oliveira, que está separado da mulher há aproximadamente cinco meses, socorreu os filhos.

Mãe se diz inocente

Viviane foi presa em 24 de novembro. Ela foi levada para o Presídio de Vespasiano (MG), segundo a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais).

No dia 26 de novembro, ela passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. A Polícia Civil está investigando o caso e aguarda os resultados dos laudos da perícia técnica e do IML.

Procurada, a defesa da mulher afirmou estar bastante preocupada "com a repercussão midiática sobre as acusações e ilações que pesam contra ela." O advogado da mulher afirma que, até o momento, não há nenhuma prova concreta que a incrimine e diz acreditar no princípio da "presunção de inocência".

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.