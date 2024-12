Pai de estudante de medicina morto pela PM diz que processará estado de SP

Após 14 dias, ainda com a dor da perda do meu filho, eu já chorei, velei, eu renunciei aos meus cargos de empresariado científico e estou dedicado a ir atrás da memória [do meu filho] e da Justiça dos homens, não somente contra esse policial, mas os seus cúmplices. Júlio César Acosta Navarro

O professor também criticou a demora nas investigações. "São dias dessa perda trágica, dessa ação covarde e um esquema de cumplicidade que rolou ao longo dos dias, até agora. É uma coisa que continua. Nesses dias, é uma luta como fosse 'um Davi contra um Golias'. Uma série de coisas, [como a falta de imagens das] câmeras. Não entregam as câmeras. São 14 dias. Passaram [o caso] para outro delegado e, assim, vai uma espécie de enrolamento."

O que aconteceu no dia

Segundo o registro policial, ao qual o jornal Folha de S.Paulo teve acesso, uma equipe da PM realizava patrulhamento de rotina na região da Vila Mariana, quando, por volta das 2h, foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo o estudante.

O jovem parecia agressivo e teria dado um tapa no retrovisor da viatura policial, quando os PMs tentaram contê-lo. O estudante, diz o registro, saiu correndo e entrou em um hotel próximo. No local, houve confronto. O rapaz derrubou um dos policiais e foi que outro PM teria disparado contra Marco Aurélio. O tiro acertou no abdômen da vítima.

Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.