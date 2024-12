Agredido em estação morreu por asfixia: 'Falaram em convulsão', diz viúva

Homem passou noite desaparecido após ser roubado, diz esposa. À TV Globo, a esposa de Jadson, Renata Souza disse que o homem saiu de casa no dia 11 de novembro para resolver burocracias após uma demissão e ligou para avisar que teve a moto roubada. Ele passou na casa de um conhecido e teria seguido para a estação, para poder voltar para casa.

Jadson não dormiu em casa e, preocupada, família foi em busca dele em hospitais e no IML. "Quando chegamos na UBS da Cohab, a gente foi informado que tinha entrado um rapaz em óbito, mas que ele tinha sido encaminhado para o IML. Quando chegamos no IML me deram a notícia", contou.

A pessoa que me atendeu no IML falou que já recolheram ele em óbito na estação e que era para a gente procurar a polícia porque era uma morte suspeita.

Renata Souza, à TV Globo

Família foi até estação para entender o que tinha acontecido. Segundo Renata, um guarda no local pegou o telefone de contato dela e um representante da ViaMobilidade ligou em seguida.

Disse que estava colaborando com a justiça, que ia colaborar com as imagens. Falou tudo, só que era para a Justiça que eles queriam dar uma explicação, não para a gente, família. Eles só confirmaram que ele teve uma convulsão, só que o laudo do IML não fala isso.

Renata Souza, à TV Globo

Antes de desmaiar, Jadson pediu ajuda e água, diz testemunha. Também à TV Globo, uma pessoa que viu o momento em que o homem foi espancado contou que ele falou repetidas vezes que tinha uma filha. "O que mais me doeu foi ver ele falando assim: eu tenho uma filha de três anos, se eu morrer, cuida dela", disse. Segundo esta testemunha, Jadson parecia estar sob efeito de drogas.