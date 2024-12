PM de folga é morto e jogado ladeira abaixo em carro no Rio

Um policial de folga foi morto e teve o corpo jogado de uma ladeira na zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Marco Antonio Matheus Maia, 37, estava de folga quando foi assassinado. Segundo a PMERJ, ele foi reconhecido por criminosos, que dispararam contra o carro dele, nessa terça-feira (3), em dia de operação policial no Complexo da Penha.

Corpo foi colocado no banco do passageiro. Um helicóptero da TV Globo gravou o momento em que homens armados soltam o carro do policial - um Honda Fit - de cima de uma ladeira, com o corpo dele dentro, na rua Orica.