Pé na areia? Evento simula 'prainha de paulista' na marginal Pinheiros

Nas redes sociais, a orientação é levar repelente e garrafa de água. É proibida a entrada de animais e bebidas alcoólicas.

Vídeo nas redes sociais mostra instalação em meio ao tempo nublado da cidade. "São Paulo meteu um pé na areia na Marginal", escreveu a autora do vídeo, que atribui a localização erroneamente à marginal Tietê. "Quase um piscinão de Ramos em dias sem manutenção", diz um dos comentários.

Prefeito do Rio de Janeiro brincou com a ideia. Eduardo Paes escreveu no X (antigo Twitter) que paulistanos são bem-vindos às praias cariocas.

Meus amados paulistanos, com todo respeito: é tão mais fácil vir para o Rio. Vocês serão mais felizes aqui e nós amamos vocês! Só chegar!

Eduardo Paes, em publicação no X