USP abre processo para investigar denúncias de assédio contra professor

A defesa de Alysson Mascaro alega, em nota enviada ao UOL, que as acusações contra o professor "carecem de materialidade". A nota afirma que "as imputações são fundadas em supostos relatos obtidos por meios manifestamente ilícitos e espúrios, que já estão sob apuração policial". O texto aponta ainda que "desde agosto de 2023, diversos perfis fakes têm sido criados para propagar inverdades e criar intrigas entre Mascaro e pessoas do ambiente acadêmico, de modo a induzir que situações inverídicas sejam pronunciadas contra o professor".

Além disso, é dito que o contexto da reportagem foi construído por contas falsas nas redes sociais para "macular" a honra do professor. A nota é assinada pelo advogado Victor Ferreira.

O que foi revelado

Quase duas décadas de assédio. Os relatos feitos ao Intercept Brasil citam episódios que teriam ocorrido entre 2006 e o início de 2024 que incluem condutas inadequadas, beijos forçados e até estupro.

Influência e apoio profissional às vítimas. Segundo as vítimas, o professor se aproximava com promessas de apoio profissional e reafirmava mais de uma vez o grande poder de influência que teria —o que também as intimidava em trazer a público os assédios e abusos que relatam ter sofrido.

Colegas e pessoas próximas sabiam. As vítimas afirmam que colegas e pessoas próximas na Faculdade de Direito da USP sabiam do comportamento do professor. Uma delas, que atuou na coordenação do grupo de pesquisa, disse que alguns integrantes teriam inclusive a tarefa de apagar comentários postados no perfil do docente no Instagram que falassem ou sugerissem que Alysson assediava alunos.