CAC circulava armado em prédio antes de tiros: 'dizia que queriam matá-lo'

CAC Marcelo Berlinck aparece em vídeo no elevador do prédio onde mora após ser preso por atirar da cobertura do imóvel em Pinheiros, zona oeste de São Paulo Imagem: Obtido pelo UOL

O que se sabe sobre o caso

Imagens do circuito interno do prédio mostram CAC sob o domínio de PMs no elevador após os tiros dados de sua cobertura. Berlinck aparece algemado e sem camisa no vídeo. Socorristas também o acompanhavam.

Na sequência, Marcelo Berlinck é gravado no corredor pouco antes de deixar o prédio, já preso. Ele estava com um um ferimento no braço esquerdo causado pela mordida de um cão policial. Os agentes precisaram arrombar a porta da cobertura para prendê-lo.

Cobertura ficou destruída após a ação. O UOL também teve acesso a imagens da cobertura de dois pisos de um prédio em Pinheiros de onde Berlinck atirou. O local ficou com estilhaços de vidro e móveis quebrados após a invasão da PM.