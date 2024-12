Derrite diz que policiais são os 'únicos promotores de direitos humanos'

Em meio à escalada da crise gerada pela violência policial em São Paulo, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PL), afirmou nesta sexta-feira (13) que os policiais são os "únicos e verdadeiros promotores de direitos humanos".

O que aconteceu

Derrite classificou crise na segurança como 'momento delicado'. Casos envolvendo violência policial em São Paulo vieram à tona nas últimas semanas. Entre eles, o de agentes jogando um homem de uma ponte — os PMs envolvidos foram afastados e um deles, preso. A sua permanência no cargo foi criticada pela oposição e por organizações de defesa dos direitos humanos.

Grupos tentam 'atrapalhar o combate ao crime', disse secretário. Segundo Derrite, "infelizmente, uma pequena parcela da sociedade e das instituições se incomodam com êxito do bem contra o mal". As declarações foram dadas durante a formatura de oficiais na Academia Militar do Barro Branco, na zona norte de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também estava presente.