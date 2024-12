Ciclone Biguá: enfraquece ou ganha força? Qual o rumo após estragos no RS?

Além do Rio Grande do Sul, a presença do fenômeno também causou rajadas de vento moderadas a fortes em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Rajadas de vento com mais de 50 km/h foram observadas em vários locais do estado de São Paulo na segunda-feira, mesmo sem chuva à vista, com um céu quase sem nuvens. Por volta das 15h30, segundo a Climatempo, radares meteorológicos detectavam chuva apenas no extremo norte do estado, na região entre morro Agudo, Guaíra, Batatais, Cajuru e Pedregulho.

Ainda na segunda-feira, o fenômeno já havia sido reclassificado para depressão subtropical. Uma área de baixa pressão atmosférica, que força o movimento do ar no sentido horário. Por isso, as rajadas de vento sobre o estado de São Paulo estavam vindo preferencialmente das direções noroeste e norte.

Ciclone no RJ

Além do Biguá, um segundo sistema mais intenso atuou no Sudeste. Segundo a MetSul Meteorologia, uma formação ciclônica associada a uma frente fria avançou pelo litoral Sudeste do Brasil nesta segunda-feira, causando temporais no Rio de Janeiro.

O fenômeno gerou rajadas de vento de até 83 km/h e queda de granizo em alguns bairros da capital. No Aeroporto Santos Dumont, os ventos fortes foram registrados durante a tarde. A força do temporal causou alagamentos em ruas, quedas de árvores e danos em estruturas. Em Maricá, na região metropolitana, uma árvore de Natal flutuante desmoronou na Lagoa de Araçatiba, resultando na morte de uma pessoa e deixando feridos.