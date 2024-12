Piscinas naturais de Maragogi: veja para onde ia catamarã que afundou

Passeio só acontece na maré baixa, quando piscinas se formam. Ao comprar pacotes, os turistas são avisados que tanto o início do passeio como a piscina visitada dependem do tempo e do rodízio de embarcações.

Vista aérea da praia de Maragogi, no nordeste brasileiro Imagem: Divulgação

Trajeto de barco demora entre 10 e 15 minutos. "Existem três formas de chegar até lá, através de embarcações do tipo catamarã, lancha ou jangada. O trajeto até as piscinas naturais varia dependendo a localidade, (...) somente a de Galés dura em torno de 20 a 30 minutos. O passeio sai normalmente uma hora antes do horário da maré baixa", detalhou outra agência.

Órgãos ambientais limitam o número de visitantes por dia e determinam quantos passageiros cada embarcação pode levar. O catamarã que afundou tinha capacidade para 70 pessoas e levava 47 passageiros, além de três tripulantes. A informação é do governo do estado.

Catamarã levava grupo até piscinas naturais de Maragogi Imagem: Lucas Meneses/Divulgação

O catamarã acidentado estava na região de Barra Grande quando afundou. As piscinas estão a cerca de 6 km da costa de Maragogi e o uso desse tipo de embarcação é o mais comum para chegar até elas.