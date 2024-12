PM atuava com agiotas e espancou comerciante do Brás, diz corregedor

Ao menos sete policiais e oito supostos membros de cooperativas locais exigiam e recebiam pagamentos periódicos para permitir a atividade de vendedores ambulantes no Brás. Os valores cobrados giravam em torno de R$ 15 mil por ano e cerca de R$ 300 por semana. Uma das testemunhas protegidas ouvidas pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) relatou que trabalha na região há seis anos e, recentemente, um grupo de pessoas passou a exigir o pagamento de luvas para autorizar a permanência de seu comércio na região.

Vítimas recorreriam a agiotas para pagarem os agentes. Como grande parte dos comerciantes da região são imigrantes de países da América do Sul, como equatorianos e bolivianos, e não possuem acesso a linhas nacionais de crédito, muitos buscavam por agiotas para obter dinheiro e repassar aos criminosos.

Os comerciantes não tinham esse dinheiro para fazer o pagamento e eram encaminhados a agiotas que, depois, adotavam práticas de cobrança violentas contra eles. Coronel Fábio Sérgio do Amaral, corregedor da PM-SP

Policiais presos

Cinco policiais militares e quatro pessoas foram presos preventivamente durante ação policial conjunta na segunda (16). Outro PM, uma policial civil e outras quatro pessoas foram alvo de mandados de prisão, busca e apreensão, mas até tarde desta segunda ainda não haviam sido detidas. A operação, chamada Aurora, foi deflagrada pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em conjunto com as corregedorias da Policia Militar e Civil, com o objetivo de prender e investigar 15 pessoas supostamente envolvidas em esquemas de extorsão e ameaças a comerciantes no Brás.

Intimidações ocorriam durante rondas policiais na região, mas extorsões eram praticadas por PMs à paisana. "Essas ações eram praticadas uma parte em serviço e, em outra, quando [os policiais] estavam de folga. Mas todas de forma organizada, como parte da estrutura dessa organização criminosa", afirmou o corregedor.