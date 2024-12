Procon-SP abre novo procedimento contra Enel por falta de energia

Falta de energia na última semana fez o Procon-SP abrir mais um procedimento de fiscalização contra a Enel.

O que aconteceu

Fortes chuvas na última sexta-feira (20) deixaram milhares de pessoas sem energia na capital e na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo a própria Enel, mais de 136 mil residências tiveram o fornecimento de energia afetado naquele dia. Durante o fim de semana, pelo menos 20 mil casas ainda não estavam conectadas à rede elétrica. A concessionária diz que a normalização dos serviços ocorreu no domingo (22).

Recorrência de indisponibilidade de energia é um dos principais motivos apontados pelo Procon-SP para notificação. Órgão cita que falta de energia torna-se ainda pior com as festas de fim de ano, quando as pessoas se preparam para festejos e precisam preservar compras tradicionais, carnes e outros perecíveis.