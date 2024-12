'Pulamos as rachaduras', diz mulher que escapou de queda de ponte

Uma família teve de pular as rachaduras abertas no asfalto para escapar do local do desabamento da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, entre Maranhão e Tocantins, no último domingo (22). Eles cruzavam a estrutura na hora do desastre e ficaram com o carro preso em uma fenda aberta de um lado a outro da pista.

O que aconteceu

Laís Lucena disse que ela, o marido e a cunhada viram o momento em que um dos caminhões caiu no rio Tocantins. "A reação do meu esposo foi de dar ré, os outros carros também começaram a dar ré. Nosso carro enganchou na rachadura", disse, em entrevista à TV Anhanguera.

Então, a família saiu do carro e começou a correr em direção a Aguiarnópolis (TO). "A gente saiu correndo, pulando as rachaduras até chegar em um local que não tinha mais risco. Nosso carro ainda está lá", afirmou Laís.