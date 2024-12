Mais um corpo é resgatado após colapso de ponte entre TO e MA; mortos chegam a 10

Mais um corpo foi resgatado das águas do rio Tocantins, informou nesta sexta-feira a Marinha, que participa dos trabalhos de busca após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira entre os Estados do Tocantins e do Maranhão no domingo passado.

Com isso, estão confirmadas 10 mortes e 7 pessoas desaparecidas até o início da noite desta sexta-feira, acrescentou a Marinha. A vítima anterior havia sido encontrada na noite da véspera por moradores a seis quilômetros do local do desmoronamento, a jusante do rio.

"A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 4º Distrito Naval, informa que no final das buscas de hoje, às 19h, as equipes resgataram um corpo na superfície da água do rio Tocantins, próximo à região da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira", diz a Força em nota à imprensa.