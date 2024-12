Tragédia como no MA pode se repetir se sociedade não cobrar, diz engenheiro

Se ela tivesse um ambiente marinho, um ambiente muito agressivo, os critérios de dimensionamento eram exatamente iguais. Então, nós temos estruturas com armaduras corroídas, expostas, oxidadas, que com certeza se a gente não fizer manutenção, vão se repetir novamente essas tragédias.

Desculpa estar sendo alarmista, mas cabe a nós como sociedade fazer esse clamor no sentido de se fazer essas inspeções, antever esses problemas que aconteceram nessa obra, e quando necessário, interditar a ponte. Isso vai prejudicar o trânsito? Se a gente salvar uma vida, já justifica todas as ações que vamos tomar com relação a isso.

Então precisamos realmente como sociedade cobrar as autoridades no sentido de se fazer inspeções, fazer cadastramento em todas as pontes. O Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] já tem um sistema de gerenciamento de manutenção de pontes, o Dnit lá em Brasília tem uma equipe competente.

Nós estamos falando de uma estrutura que caiu lá com 140 metros de extensão, 2.500 toneladas de concreto que caiu lá no rio. Que segurança nós temos, a pessoa está passando em uma ponte, de repente ela cai e morre. Nós temos que parar, nós temos que alertar as autoridades, nós temos que tomar providências no sentido de se evitar esse tipo de situação novamente.

Julio Timerman, diretor do Ibracon

Inspeções periódicas evitam tragédias

O diretor do Instituto Brasileiro do Concreto falou também sobre como evitar casos como o da queda da ponte no Maranhão.