Suspeito de planejar atentado em Brasília é preso durante viagem para o DF

Os ataques foram anunciados em redes sociais. Segundo a polícia, Leitão "teria manifestado intenções de realizar ataques na capital federal com graves consequências". Ele foi alvo de prisão temporária, que tem prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco.

Não há informação sobre a motivação do suspeito. Em um perfil fechado no Instagram, que teve as publicações reveladas pelo portal Metrópoles, Leitão fez cinco stories (publicações temporárias) afirmando que tinha uma "missão" a cumprir em Brasília, e que seria preciso aumentar a segurança da capital federal. Os textos têm tom religioso, mas não citam nenhuma motivação política.