Agência de turismo é investigada ao cancelar viagens de mais de 100 pessoas

No dia 10 eles mandam mensagem dizendo que o dólar ia subir e que até 11 de dezembro era para comprarmos os passeios. Dia 12 eles mandam mensagem dizendo que precisaram adiar a viagem por falta de passageiros. Isso causou uma revolta sem tamanho.

Maria Augusta Canella, ao UOL

Passageiros alegam que recebem mensagens automáticas como respostas às reclamações. Nas explicações, a companhia explica que foi prejudicada pela enchente do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e diz que está amparada pela lei 14.917/2024, que dispõe sobre medidas emergenciais para o setor do turismo no Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024.

Polícia Civil investiga o caso. Ao UOL, a delegada Jeiselaure Rocha, da 1ª DP de Viamão, informou que a instituição está fazendo o levantamento de quantas pessoas foram lesadas. Funcionários da empresa e vítimas foram ouvidos, mas diligências ainda são realizadas.

O site da companhia continuava no ar nesta segunda-feira (30). Nele, ainda era possível comprar pacotes que variam entre R$ 350 e R$ 15 mil.

O UOL buscou o canal de atendimento da Orange Travel para saber se o órgão quer se pronunciar sobre o assunto, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação. As redes sociais da companhia não são atualizadas desde 15 de dezembro.