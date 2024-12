Travessia entre MA e TO será feita por balsas a partir desta terça-feira

Em reunião com membros do Governo Federal demandei de forma emergencial a instalação do serviço de balsas, para aliviar o fluxo das rodovias e garantir agilidade aos trabalhadores que precisam atravessar o trecho diariamente

Governador Wanderlei Barbosa

Entenda o caso

A ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira ligava Aguiarnopólis (TO) e Estreito (MA) Imagem: Reprodução

A ponte que ligava as cidades Aguiarnopólis (TO) e Estreito (MA) cedeu na manhã do dia 22 de dezembro. Três caminhões que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico caíram no Rio Tocantins, mas uma análise feita na água indicou que não houve o vazamento.

Número de mortos chega a 11 nesta segunda-feira (30). Das 17 pessoas desaparecidas após a queda, 10 foram localizadas até o momento pela Marinha.

As buscas não têm data para terminar. A operação é complexa devido à profundidade do rio, que chega a 48 metros no local do acidente. Segundo a Marinha, há 87 agentes participando dos resgates no local do acidente e outros 20 que participam remotamente, em Belém (PA).