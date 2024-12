Mulher é atingida por tiro enquanto tomava sol na Barra da Tijuca, no Rio

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ela foi atendida e liberada horas depois. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que Rosangela realizou uma tomografia e passa bem.





Polícia Civil investiga a origem do projétil. O caso foi registrado na 32ª DP, em Taquara, na zona oeste. A Polícia Militar do Rio afirmou que nenhuma operação policial estava sendo realizada na região no momento do incidente.