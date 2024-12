No RJ, PM deixa fuzil cair no mar e armamento é devolvido por banhista

Um fato inusitado chamou atenção na Praia do Forte, em Cabo Frio (RJ), nesta terça-feira (31). Um fuzil utilizado pela Polícia Militar caiu no mar durante uma operação com helicóptero, desencadeando uma sequência inusitada de eventos.

O que aconteceu

Fuzil caiu do helicóptero. O fuzil, portado por um militar embarcado na aeronave da Polícia Militar, se desprendeu da bandoleira e caiu no mar durante sobrevoo na região.

Devolvido por um banhista. Após o incidente, um banhista que estava no local encontrou o armamento e o devolveu aos policiais.