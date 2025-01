SP: 180 mil veículos vão ao litoral após feriado, mesmo com surto de virose

Cerca de 180 mil carros desceram para o litoral paulista nos primeiros dias de janeiro após o Réveillon, segundo dados da Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. A movimentação reflete o alto fluxo de turistas, mesmo em meio a um surto de virose que afeta cidades da região.

O que aconteceu

Entre os dias 3 e 5 de janeiro, a Ecovias registrou a passagem de 179.545 veículos em direção à Baixada Santista. Durante os feriados de Natal e Ano Novo, mais de 1 milhão de carros se dirigiram ao litoral, e cerca de 200 mil ainda permanecem na região.

No período equivalente do ano passado, 660.414 veículos foram contabilizados, uma diferença significativa em relação a este ano. As praias continuam sendo o principal destino de veraneio, apesar dos alertas das autoridades de saúde sobre o surto de virose em diversas cidades, como São Vicente, Praia Grande, Santos, Guarujá e Ubatuba, no litoral norte.