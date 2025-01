Surto de virose no Guarujá: quais as possíveis causas? Como se prevenir de infecções?

"Quando falamos de sintomas como diarreia, náusea, dor abdominal e vômitos, estamos nos referindo a um quadro clínico conhecido como gastroenterocolite aguda", explica o infectologista Thiago Morbi, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

A principal causa de gastroenterocolite aguda são as infecções virais, com destaque para agentes como o rotavírus e o adenovírus. É por isso que, com frequência, quadros do gênero são chamados de viroses.

Os sintomas costumam durar entre um dia e uma semana, e a principal complicação é a desidratação, que pode ser leve, moderada ou severa. "Além do desconforto e incômodo intensos, as viroses podem representar um risco maior para as crianças, bem como para os idosos e pessoas com comorbidades. Isso porque elas tendem a desidratar com mais rapidez em casos de gastroenterite com a presença de vômitos e diarreia", ressalta o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Santos.

Mais frequentes no verão

As doenças gastrointestinais tornam-se particularmente frequentes durante o verão. Os motivos para isso são diversos: as altas temperaturas que favorecem que alimentos estraguem, a qualidade das águas do mar, o tratamento inadequado da água e a falta de higiene em praias lotadas.

Além disso, o infectologista Marcelo Otsuka lembra que o despejo clandestino de esgoto em praias é "um problema recorrente no Brasil" e facilita a propagação da contaminação de uma área para outra. "Isso representa um risco especial para crianças, que podem ingerir acidentalmente água contaminada", afirma.