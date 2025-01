Homem atropela cavalo e usa facão em tentativa de homicídio no RS; vídeo

Um homem atropelou um cavalo e, em seguida, atacou uma pessoa com um facão em um posto de gasolina de Vista Alegre (RS), na última sexta-feira (4).

O que aconteceu

Vídeo mostra homem usando carro para atacar vítima em posto de gasolina. As imagens da câmera de segurança do posto mostram o momento em que o agressor joga um carro vermelho contra um cavalo e seu tutor, que estava montado. Depois do atropelamento, o homem saca um facão e desfere golpes contra a vítima, com quem entra em luta corporal.

Na delegacia, agressor disse que a esposa dele havia sido atacada pelo dono do cavalo. Ele se apresentou à polícia com seu advogado e disse às autoridades que sofreu ameaças no ano passado, e que as denunciou à polícia, mas que nada aconteceu.